Байден выбрал Киев: появились детали подготовки сенсационного визита

Лишь ограниченный круг журналистов знал о подготовке визита президента США в Украину.

Джо Байден приехал с визитом в Украину / president.gov.ua

Стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена, который состоялся в понедельник, 20 февраля.

Американский лидер настаивал на том, чтобы посетить Киев. Об этом идет речь в публикации The Guardian.

Отмечается, что ограниченный круг журналистов знал о подготовке визита Байдена в Украину, однако их попросили держать информацию в тайне.

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При этом президенту США представили план по визиту в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове.

В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

Уточняется, что подготовка визита началась более месяца назад после того, как американский президент заявил, что хочет публично продемонстрировать солидарность с Украиной.

Визит Байдена в Украину

В ходе визита в Киев Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал Байден.

Ранее в Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощников американского президента.

По данным Bloomberg, американский лидер посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину.

При этом в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

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