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Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины Западом

20 февраля 2023, 17:55
Экс-президент России неожиданно осмелился признать, что Запад на самом деле не устал от Украины и продолжает предоставлять ей помощь.
Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев/ Офис президента Украины, сайт Кремля

В стране-агрессоре РФ не прекращается истерика из-за визита в Киев президента США Джо Байдена. Через несколько часов после начала визита на него отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Российский чиновник, который уже не раз делал абсурдные заявления и пытался угрожать Украине и Западу ядерным оружием, внезапно признал, что западные страны предоставляют Украине мощную помощь.

Медведев неожиданно признал, что Запад не устал от Украины и продолжает ее поддерживать, хотя раньше Кремль изо всех сил "проталкивал в массы" тезис о том, что западным странам якобы скоро надоест помогать Украинскому государству. Такой пост путинский прихвостень опубликовал на своей странице в Telegram.

Чтобы хоть как-то полить грязью поддержку украинцев со стороны Запада, заместитель председателя Совета Безопасности РФ попытался обвинить партнеров Украины в якобы "заработке на войне" и "продаже оружия террористам по всему миру под прикрытием помощи для ВСУ".

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А так как придраться больше было не к чему, Медведев попытался запугать Украину "сокращением численности населения". Мол, до полномасштабной войны много людей выезжало за границу на заработки, а сейчас к ним еще и присоединились миллионы беженцев. Вот только прихвостень диктатора РФ забыл уточнить, что такое большое количество беженцев вынуждены были покидать родную страну именно из-за преступных действий России, которая вторглась на территорию независимого государства, убивает ее граждан и стирает с лица земли целые города.

Медведев
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Президент США приехал с визитом в Киев

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: больше700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных стран.

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