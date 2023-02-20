"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации Украине

Украина уже рассматривает вопрос, на каких именно аэродромах будут размещаться западные самолеты после передачи.

Вопрос передачи самолетов уже решен / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНИАН.

"Вопрос авиационной платформы еще немножечко политический, а вообще - я это точно уже знаю и чувствую - считайте, что он уже решен. Просто вопрос выбора, какая именно платформа будет основной, базовой. Это принципиальная задача", - сказал Резников.

Украина объяснила западным партнерам, что авиация поможет защитникам наблюдать за ситуацией с радаров, а также уничтожать вражеские позиции. Боевые самолеты не дадут оккупантам возможности добиться успеха во время их наступления и помогут украинским военным в их контрнаступлении.

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"Инициатива уже существует. Осталось украсить эту "самолетную коалицию ... Надо остановить доминацию российской авиации в небе. Не дать им идти в контрнаступление, а также подготовить наше контрнаступление. То есть это система защиты, это часть нашей противовоздушной обороны, и мы это объясняем нашим партнерам", - добавил Резников.

По данным министра, сейчас оценивается то, какие запчасти есть на складах, как обучить украинских техников и инженеров, а также на каких украинских аэродромах будут использоваться западные самолеты.

Что касается дальнобойных ракет, то это уже вопрос технического решения.

"Дальнобойные ракеты - это уже вещи, которые мы можем использовать с тех или иных пусковых (установок, - Главред). Пусковые уже у нас есть", - сказал Резинков.

Истребители для Украины

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Лондон допускает возможность поставок Украине истребителей.

По словам Сунака, британские ВВС планируют начать обучение украинских специалистов управлению боевой авиацией стандартов Североатлантического альянса.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что Лондон в ближайшем будущем не собирается поставлять Украине боевую авиацию. Также он добавил, что если британцы дадут Киеву истребители, им придется отправить в Украину 200 своих военнослужащих.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия пока не готова обсуждать вопрос поставок Украине истребителей. По мнению министра, для начала нужно решить вопрос с передачей танков.

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