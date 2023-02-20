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Украина намерена получить 50 истребителей, все решится в течение 1-2 месяцев – Резников

20 февраля 2023, 10:03
Запад созрел для передачи Украине боевой авиации, некоторые страны уже готовы обучать украинских специалистов, сказал министр обороны Алексей Резников.
Резников, ф-16
Украина в перспективе будет бороться за получение 100 боевых самолетов - Резников / Коллаж УНИАН, Википедия

Западный мир уже созрел к передаче Украине военной авиации. Вопрос решится в течение 1-2 месяцев. Киев намерен бороться за получение 50 истребителей, со временем будут идти переговоры о передаче более 100 самолетов. Каждая страна способна дать 10-15 самолетов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью изданию Бабель он рассказал о том, что Запад уже готов передавать Украине самолеты. Вопрос решится в течение одного-двух месяцев.

"Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение - это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два", - полагает Резников.

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По его словам, сначала Украина планирует получить 50 самолетов, позже Киев будет вести переговоры о 100 боевых самолетах. Страны-партнеры могут дать по 10-15 боевой авиации.

"Мы сперва будем бороться за полсотни, а потом за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач - это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", - подчеркнул Алексей Резников.

Истребители для Украины

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Лондон допускает возможность поставок Украине истребителей.

По словам Сунака, британские ВВС планируют начать обучение украинских специалистов управлению боевой авиацией стандартов Североатлантического альянса.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что Лондон в ближайшем будущем не собирается поставлять Украине боевую авиацию. Также он добавил, что если британцы дадут Киеву истребители, им придется отправить в Украину 200 своих военнослужащих.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия пока не готова обсуждать вопрос поставок Украине истребителей. По мнению министра, для начала нужно решить вопрос с передачей танков.

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