'Обсуждения будут продолжаться': в США назвали главное условие передачи ВСУ истребителей F-16

Постпред Соединенных Штатов подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

В США назвали главное условие передачи ВСУ истребителей F-16 / Фото Википедия

Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной о передаче украинской армии истребителей F-16 могут длиться еще несколько месяцев. Об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы очень тесно работаем с Украиной, определяя, каковы их потребности и когда им нужно их закрыть. А также мы должны быть уверены, что у них есть навыки и возможность использовать любые системы вооружений, которые мы им дадим", - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN.

Она подчеркнула, что пока о передаче истребителей речь не идет, поскольку украинская армия не может их обслуживать. По ее словам, это главное условие, без которого Штаты не могут дать Киеву F-16.

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"Украине не поможет, если мы доставим любые системы, которые они не смогут использовать. Поэтому дискуссии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель и месяцев, пока мы определяем, как лучше поддержать украинцев", - сказала постпред США.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования техники нужна многоуровневая подготовка, и американцы уже учат украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16. Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

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