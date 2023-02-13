Военный эксперт спрогнозировал, могут ли ВСУ получить от Запада самолеты поновее F-16

Как говорит полковник Роман Свитан, украинским летчикам все-таки лучше получать от Запада самолеты исключительно одной модификации.

Могут ли ВСУ получить от Запада самолеты современнее F-16 - ответ эксперт / Коллаж United States Air Force, скриншот YouTube

Для летчиков ВСУ будет самым лучшим вариантом, если западные союзники пришлют им американские самолеты F-16 и немецкие самолеты Eurofighter. Об этом в интервью порталу "Главред" сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Дело в том, что F-16 C/D - это неплохая модификация самолета. Он может нести на себе практически весь спектр авиационных вооружений: управляемые бомбы и свободно падающие, ракеты "воздух-земля", управляемые и неуправлямые ракеты "воздух-воздух". Он может использоваться и как истребитель, и как перехватчик, он ведет воздушный бой (у него есть пушка), а также работает по земле как штурмовик и бомбардировщик. Плюс даже в этой модификации он дешевле любого самолета европейского уровня за счет своего количества. Их было произведено несколько тысяч штук, поэтому за 30 миллионов долларов их, в принципе, можно получить", − сказал он.

Как говорит Свитан, идеальным вариантом будет, если поставки самолетов начнутся именно с Typhoon.

"Очень важно и количество - нам все-таки лучше получать самолет одной модификации, чтобы наши летчики летали на одной модификации, а инженеры и техники использовали один самолет. Потому что в случае "сборной солянки", например "Тайфун", "Рафаль", "Мираж", то это будет своеобразной нагрузкой для инженерно-технического состава, для аэродромно-технического оборудования. Но если F-16 на данном этапе сложно передать по каким-то причинам, то можно начать с того же "Тайфуна". Потому что их тоже много произведено, более 600, и хотя бы одну бригаду из двух эскадрилий мы могли бы сформировать. Тем более, что англичане уже готовы учить на них наших летчиков. Эти два самолета - оптимальный вариант. Французские самолеты, "Мираж" и "Рафаль", тоже отличные, но если "Рафалей" много, то "Мираж" уже старенький. Потому лучше всего F-16 или F-16 c", − подытожил он.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

Другие новости о войне России и Украины: