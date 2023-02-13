Украина получит ракеты Storm Shadow и разрушит ими Черноморский флот РФ - Роман Свитан

Публичные заявления о передаче Украине авиации НАТО могут означать начало подготовки пилотов, а не передачу самолетов, считает военный эксперт.

Первые F-16 Украина получит не раньше весны - Роман Свитан / Главред

Украина, вероятно, находится в нескольких шагах от получения авиации образца НАТО от западных партнеров. Во всяком случае, намеки на такую возможность стали звучать не только от самих западных партнеров, но и в украинском Офисе президента. Кроме того, Украина подала официальную заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.

Авиация - это единственное недостающее звено в триаде, необходимой для успешной защиты и дальнейшего контрнаступления ВСУ, поскольку ранее Запад уже заявил о передаче Украине танков и БМП.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, когда Украина получит авиацию и на какие самолеты может рассчитывать, в чем самолеты НАТО на голову выше российских, как наличие западных самолетов поможет вернуть Крым и Донбасс и почему Украине не дают ATACMS и Tomahawk.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что Украине, возможно, удалось договориться с европейскими союзниками по вопросу поставок Киеву истребителей и дальнобойных вооружений. Ранее в интервью вы говорили, что Украина может получить F-16 ближе к весне. Может ли теперь процесс получения ускориться?

Дело в том, что получить самолеты и подготовить летчиков - это разные вещи. Самолет без летчика летать не будет, как и летчик без самолета. Потому, скорее всего, само по себе принятие решения о передаче самолетов будет стартом для подготовки летного состава. Если он не был готов раньше, так как 100 миллионов долларов в прошлом году было выделено, и просто так они бы не лежали на полке. Потому вполне возможно, что велась подготовка летного состава на тех же F-16.

Раньше весны, мы, конечно, точно не получим самолеты. А вот если решение о подготовке летчиков (например, на британских Typhoon) будет принято даже завтра, то получить самолеты вместе с летным составом мы сможем не раньше, чем через три месяца. Летчики первого класса, у которых по полторы-две тысячи часов налета, допуски ко всем видам полетов на истребителях, могут успеть переучиться за три месяца. Но реально летный состав учится от 3 до 6 месяцев, в зависимости от класса летчика и его налета.

Информация о том, как, в каком количестве, какие виды самолетов и какой номенклатуры, от каких стран мы получим самолеты, вероятно, будет закрытой, так как враг не дремлет. Потому информацию как-то озвучат, но она не будет конкретной. Что касается летного состава, то уже есть подтверждения о том, что, например, Великобритания готова обучать наших пилотов.

Отдельно хотела бы остановиться на самолетах. Если говорить о том, что теоретически нам могут передать, то можем ли мы рассчитывать на передачу самолетов более новых модификаций, чем, допустим, F-16 C/D?

Дело в том, что F-16 C/D - это неплохая модификация самолета. Он может нести на себе практически весь спектр авиационных вооружений: управляемые бомбы и свободно падающие, ракеты "воздух-земля", управляемые и неуправлямые ракеты "воздух-воздух". Он может использоваться и как истребитель, и как перехватчик, он ведет воздушный бой (у него есть пушка), а также работает по земле как штурмовик и бомбардировщик. Плюс даже в этой модификации он дешевле любого самолета европейского уровня за счет своего количества. Их было произведено несколько тысяч штук, поэтому за 30 миллионов долларов их, в принципе, можно получить.

Очень важно и количество - нам все-таки лучше получать самолет одной модификации, чтобы наши летчики летали на одной модификации, а инженеры и техники использовали один самолет. Потому что в случае "сборной солянки", например "Тайфун", "Рафаль", "Мираж", то это будет своеобразной нагрузкой для инженерно-технического состава, для аэродромно-технического оборудования. Но если F-16 на данном этапе сложно передать по каким-то причинам, то можно начать с того же "Тайфуна". Потому что их тоже много произведено, более 600, и хотя бы одну бригаду из двух эскадрилий мы могли бы сформировать. Тем более, что англичане уже готовы учить на них наших летчиков.

Эти два самолета - оптимальный вариант. Французские самолеты, "Мираж" и "Рафаль", тоже отличные, но если "Рафалей" много, то "Мираж" уже старенький. Потому лучше всего F-16 или F-16 c Typhoon.

Подскажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, причина смены решения? Потому что не так давно в США заявляли о том, что не планируют передавать Украине F-16, как и ряд других стран. Сейчас, судя по заявлениям Ермака и тому, что Зеленский полетел в Европу, концепция изменилась. Для чего нам дают самолеты на данном этапе?

Дело в том, что когда были заявления о неготовности к передаче, так было на тот момент. Действительно, не было определенного консенсуса по этому вопросу, как и не было готовности передавать нам такого рода самолеты. Сейчас к консенсусу подходят - видно понимание наших потребностей, понимание использования этих самолетов нашим инженерно-техническим и летным составом. Ну и, естественно, сама концепция наступательного вооружения не подразумевает неучастия авиационной составляющей. Все, что есть в наступлении "на земле", является целью для авиации противника. Поэтому передавать тяжелые танки и новые БМП без прикрытия их с воздуха авиацией - все равно, что затопить их в Тихом океане. То есть не было бы смысла их сюда везти. Поэтому обязательно нужна триада (танк-БМП-самолет/вертолет. - Главред).

Это понимание концепцие есть у военных стран-членов НАТО, в том числе Пентагона, но до политиков это только доходит. Эту концепцию им разжевывают, показывают. Над этим работает и украинские МИД, военно-политическое руководство, и это движение уже приносит свои плоды. Если мы уже слышим о концептуальном согласии по передаче авиации, пусть даже без росписи по модификациям, это уже большой плюс.

А почему, собственно, с этим решением тянули и не дали самолеты раньше? Сейчас сложилась ситуация с наступлением РФ, вы говорите, что самолеты могут у нас появиться к весне. Почему политики так тянут - по той же причине, о которой вы ранее сказали?

Менялась концепция в течение года. Менялся и подход к нашей войне у всего мирового политикума, создавались определенные союзы. Все-таки геополитика - это не быстрое принятие решений, там есть много политических рифов, через которые приходится переступать или раниться.

Потому пока не были решены все вопросы в геополитике, не было и концептуального принятия решения. Это произошло после G-20, после чего еще около полутора месяцев наши партнеры согласовывали принятие решений по передаче наступательного вооружения. И лишь после того, как это было согласовано, перед Новым годом мы увидели поездку Верховного главнокомандующего в Штаты и отношение политикума США. После этого мы уже услышали движение техники.. Сначала легкой, Bradley и Marder, а потом уже на январском Рамштайне было принято решение о передаче тяжелой техники. А это уже говорит о том, что однозначно будет принято решение и по передаче авиации - одно тянется за другим. Потому, исходя из логики принятия решений, понятно, что авиация у нас точно будет.

А для какой цели нам ее дают на данном этапе? Как это изменит ситуацию на фронте?

Однозначно нам ее дают для освобождения территорий Украины до границ 1991 года. То есть у любого истребителя минимальный боевой радиус - 500 километров. Потому эти машины могут работать до такой глубины. А это значит Донбасс, Запорожская область, Крым - вся оккупированная территория Украины будет освобождаться с помощью авиации. Сама по себе авиация, особенно уровня многофункциональных истребителей, это четыре в одном, то есть одна летающая платформа может выполнять сразу четыре задачи: истребителя, перехватчика, штурмовика и бомбардировщика. А потому, исходя из необходимости, эти платформы будут нести либо бомбы, либо ракеты, либо будут выполнять определенные задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Уже видно, что наши партнеры однозначно решают вопросы (совместно с Украиной) по деоккупации нашей страны до границ 1991 года.

У России есть чем ответить на такие поставки западной техники? Есть ли у нее что противопоставить этому?

Однозначно, у нее есть несколько сотен самолетов примерно такого же уровня. Потому что Россия в этом тысячелетии, в отличие от Украины, занималась своей авиацией. Они взяли базовый самолет, Су-27, многофункциональный, сделали из него и истребители, и бомбардировщики Су-30, Су-34, Су-35. Но они проигрывают самолетам НАТО такого же рода по вооружению - средствам обнаружения, сопровождения и поражения. То есть по бортовому оборудованию на самолетах и по ракетному оборудованию, которое эти самолеты могут нести. В этом самолеты НАТО на головы выше российских, потому противопоставить Россия вряд ли что-то сможет. А систему противовоздушной обороны, которая есть у РФ, мы прекрасно знаем. И частоты, на которых она работает, очень хорошо знают ракеты HARM, которые ищут и уничтожают эту систему ПВО.

Отдельно хочу уточнить по дальнобойным вооружениям, которые нам тоже собираются передавать. Не могли бы вы разъяснить, о каких именно вооружениях идет речь - только о ракетах типа GLSDB до 150 километров, или же о более дальнобойных вроде ATACMS или Tomahawk?

Пока об ATACMS и Tomahawk речь не шла. По крайней мере, в информационном поле - более того, мы даже слышали жесткое "нет", особенно по ATACMS. Скорее всего, речь идет о GLSDB - это ракеты к HIMARS с дальностью 150 километров. Они нам сейчас нужны, так как россияне уже приспособились к ракетам М31 дальностью 80 километров, и держат свои системы управления на дальности 120 километров. Потому ракеты до 150 километров вынесут это все уже за дальность 150-200 километров.

Плюс есть и хорошие новости (по крайней мере, они просачиваются) о передаче Украине франко-английских крылатых ракет морского и воздушного базирования [Storm Shadow]. Ею можно стрелять с подводных лодок, с кораблей. Но этого у нас нет, а вот любой самолет, который несет HARM (а у нас их несколько, ведь даже МиГ-29, Су-27 могут нести такие ракеты). Также они могут нести крылатые дозвуковые ракеты Storm Shadow дальностью от 250 до 1000 километров (в зависимости от модификации). У нее композитная боевая часть весом в полтонны, то есть она выполняет задачи пробоя практически любого борта и подрыва любого объекта, это довольно увесистая боевая часть. Также у нее очень хорошая инерционная система наведения, плюс на последнем этапе включается инфракрасная головка самонаведения. Причем все это делается без участия летчика - нам просто надо самолетами эту ракету поднять в воздух, вывести в определенную точку пуска и сбросить. А дальше ракета сама, исходя из информации, которую в нее вложили на земле, выполняет полет на высотах до 50 метров, под лучами радаров любого ЗРК. В этом смысле она, можно сказать, невидима, особенно над морем, где ее некому увидеть даже визуально. Конечно, она дорогая, больше миллиона долларов, но, тем не менее, свои задачи она выполняет, и, скорее всего, будет нам передана. Когда начнут идти на дно части черноморской флотилии РФ, можно будет говорить как раз о работе таких ракет. Хотя она может работать и по морским базам (еще четыре осталось в Крыму), по Крымскому мосту - несколько таких ракет точно приведут его в негодность. Потому что 3-4 ракеты, то есть около полутора тонн боеприпасов, полностью выведут его из строя. Плюс в Крыму очень много баз и складов - например, склады в Саках и Джанкое еще остались. Потому для нее целей как раз хватит.

С учетом того, когда мы получим это оружие, какие перспективы для завершения войны - насколько могут сократиться сроки ее ведения?

У нас будет две стратегические задачи. Первая - выйти на побережье Азовского моря и зайти в Крым. То есть выход на побережье, пересечение российского сухопутного коридора, отсечение крымско-херсонской группировки от снабжения и ее оперативное окружение, а дальше, с помощью дальних ракет добивание в Крыму. Это можно до лета или точно за лето, если будут такого рода вооружения.

Вопрос Донбасса будет второй стратегической задачей. Скорее всего, зачистка Донбасса будет выполняться тоже после отсечения от российской территории. Для этого нужно выйти из-под Сватово на Луганск, от Луганска до Краснодона, на Таганрог, может быть западнее Таганрога, на Новоазовск (чтобы не заходить в Россию), отсечение по востоку Донецкого кряжа и его зачистка до конца года. Если такая динамика [поставки вооружений] будет сохранена так, как она сейчас началась, в этом году мы можем выйти на границы 1991 года.