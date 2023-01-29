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ВСУ планируют создать пять воздушных бригад из истребителей F-16

29 января 2023, 12:26
Предоставление Украине самолетов F-16 может начинаться с нескольких эскадрилий, не исключил Юрий Игнат.
F-16
ВСУ могут предоставить самолеты F-16 / УНИАН, Скриншот

Украине для защиты нужно заменить весь свой парк советских самолетов на американские F-16 и создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад, заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели, которые воюют сегодня на пределе своих возможностей благодаря нашим пилотам, людям. Но мы нуждаемся именно в самолете западного производства. О самолете F-16 и о других типах самолетов речь идет с первых дней российского вторжения", — сказал он в эфире информационного марафона.

По его словам, в Воздушных силах не ожидают, что Украина сразу же получит то количество самолетов, которые бы помогли полностью закрыть вопрос защиты государства.

"Сразу нам никто не даст пять бригад, которых было бы достаточно в будущем для защиты страны. Понятно, что начинать мы будем так, как с системами IRIS-T или NASAMS, когда одна-две батареи предоставляются, а потом наращивается. Так, предоставление Украине самолетов F-16 может начинаться с нескольких эскадрилий, но при условии, если будет принято окончательное решение об этом типе самолета и о предоставлении этого типа истребителя", — добавил Игнат.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

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