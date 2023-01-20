Танки, дальнобойные ракеты и F-16 для ВСУ: Зеленский мощно обратился к участникам Рамштайна

Время играет на руку оккупантам, Украина ждет поставок танков от союзников, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

С таким призывом он обратился к участникам встречи по обороне Украины в формате Рамштайн.

"В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - подчеркнул глава государства.

Он уверен в том, что на сегодня время играет на руку оккупантам и уточнил, что Украина ждет поставок танков от союзников.

"Сотни благодарностей - это не сотни танков. Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против российской артиллерии, или вместо тех зенитных ракет, которые нужны для защиты людей от российских ударов", - отметил президент.

Кроме того, он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Предоставление Украине дальнобойных ракет и истребителей будет шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники выделяют сейчас, добавил Зеленский.

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Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.

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