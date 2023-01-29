Пентагон негласно склоняют предоставить Украине истребители F-16 - Politico

Окончательное решение по самолетам еще не принято, а Украина не заявила, что истребители являются ее главным приоритетом.

США нужны недели для принятия решения о поставках Украине собственных F-16 и одобрения реэкспорта / фото: wikimedia.org

Военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16.

После одобрения предоставления Украине танков и систем ПВО Patriot у Киева появился оптимизм, что американские самолеты могут быть следующими, пишет Politico.

Высокопоставленный чиновник Пентагона сказал изданию на условиях анонимности: "Я не думаю, что мы против (предоставления Украине самолетов – ред.)".

При этом он отметил, что окончательное решение по самолетам еще не принято, а Украина не заявила, что истребители являются ее главным приоритетом.

По словам другого источника, информированного о переговорах, которые ведутся Вашингтоном и Киевом, США нужны недели для принятия решения о поставках Украине собственных самолетов и одобрения реэкспорта F-16 из других стран.

Самолеты F-16 для Украины

20 января стало известно, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

21 января посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16. Администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16.

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