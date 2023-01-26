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На Западе уже началась дискуссия о самолетах для Украины - Politico

26 января 2023, 12:55
Дебаты вокруг предоставления Украине самолетов ожидаемо будут еще более сложными, чем вокруг танков.
истребитель F-16
Авиация будет в центре внимания на заседании в формате Рамштайн в феврале / Фото Википедия

Дискуссия о предоставлении Украине западных истребителей уже началась. Вопрос активно лоббирует и сама Украина, и балтийские государства. Дебаты ожидаемо будут еще более сложными, чем вокруг танков, причина этого - опасения эскалации. Об этом 26 января пишет Politico.

Один из собеседников издания из стран Северной Европы отметил, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после того, как союзники решили предоставить танки.

По словам одного из собеседников в Вашингтоне, пока что говорят, что об истребителях в настоящее время "не может быть речи".

"Это красная линия. Но ведь прошлым летом "красной линией" были HIMARS, но в конце концов это сдвинулось. Потом это были танки – и это сдвинулось", – отметил он.

Еще один собеседник из Европы обратил внимание на то, с какой скоростью в последнее время начали приниматься решения по более тяжелому оружию. По его мнению, хотя прямо сейчас идея о предоставлении Украине истребителей выглядит чем-то невозможным, уже через некоторое время об этом могут начать говорить вполне серьезно.

На следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в феврале именно авиация будет в центре внимания. Речь может идти о каком-то ориентировочном плане на случай, если Украина в определенный момент будет критически нуждаться в самолетах.

Собеседники издания в Европе сходятся на том, что Запад сначала хочет исчерпать все, кроме истребителей, виды помощи, которые еще не предоставлялись и будут полезными. Но есть признаки, что США в перспективе уже готовятся к предоставлению Украине самолетов. В частности, летом Палата представителей утвердила проект о 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, а в октябре из Украины поступило сообщение, что группу пилотов уже выбрали для освоения западных истребителей.

Отмечается, что освоение западных истребителей будет для Украины вызовом, начиная от технических особенностей и обслуживания и заканчивая тем, что они требуют длинных взлетных полос. Среди экспертов есть мнения, что Украине больше подошли бы F-18 или Gripen, но их достаточно мало.

Самолеты F-16 для Украины

20 января стало известно, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

21 января посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16. Администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16.

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