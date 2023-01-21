США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16

США поддерживают вклады союзников в оборону Украины, подчеркнул Майкл Карпентер.

ВСУ могут вооружить самолетами F-16 / УНИАН, Скриншот

В США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16, заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам, подчеркнул он в интервью Delfi.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону, ред.), которые наши союзники внесли для Украины", — говорит американский дипломат.

Он ожидает, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад в оборону Украины, в частности, по поводу передачи истребителей F-16.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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