Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставку

Начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16 анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Об этом он написал в Facebook. При этом глава МИД оформил свое сообщение в виде диалога.
Судя по словам министра иностранных дел, европейские коллеги вовлечены в работу по предоставлению Украине истребителей F-16.
"– Теперь F16?
– Да.
– Беру в работу, друг.
Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал глава украинской дипломатии.
Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.
Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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