Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставку

Европейские коллеги вовлечены в работу по предоставлению Украине истребителей F-16, рассказал глава МИД.

Украина может получить F-16 / Коллаж фото Википедия, УНИАН

Начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16 анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он написал в Facebook. При этом глава МИД оформил свое сообщение в виде диалога.

Судя по словам министра иностранных дел, европейские коллеги вовлечены в работу по предоставлению Украине истребителей F-16.

"– Теперь F16?

– Да.

– Беру в работу, друг.

Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал глава украинской дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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