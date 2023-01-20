"Мы открыты, нет табу": Нидерланды готовы поставить Украину истребители F-16

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 в Украину, если об этом попросит украинское правительство.

Нидерланды готовы поставить Украину истребители F-16 / Википедия

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

По его словам, кабинет рассмотрит такой запрос "непредвзято" и что на поставку оборудования "нет табу", передает NL Times.

Представитель партии Демократы 66 Серд Сёрдсма обратился к правительству Нидерландов с просьбой поставить F-16 и боевые машины пехоты для ВСУ.

В ходе парламентских дебатов в четверг Хукстра сказал, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 в Украину, если об этом попросит украинское правительство.

По его словам, Нидерланды отправляют только те товары, которые запрашивает Украина. Киеву в настоящее время в первую очередь нужно тяжелое вооружение.

В Давосе министр обороны Кайса Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину.

"Это, безусловно, то, что мы готовы сделать", — сказала она Bloomberg.

Как сообщал Главред, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 16 января, в Вашингтоне во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как говорится на сайте Пентагона, Украина получит системы противовоздушной обороны, бронемашины, боевые машины пехоты, боеприпасы и многое другое.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

Другие новости: