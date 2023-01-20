Ходжес рассказал, какое вооружение необходимо Украине для победы над РФ

Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если в будущих пакетах военной помощи окажутся ракеты ATACMS.

Ходжес рассказал, какое оружие необходимо Украине для победы / Фото УНИАН

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений.

Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS (армейский тактический ракетный комплекс). Они позволили бы Украине многое изменить на поле боя, пишет Newsweek.

"От Одессы до Севастополя по прямой — 300 км, то есть уже сейчас украинцы могли бы добиться того, чтобы Севастополь оказался в невыгодном положении для Черноморского флота РФ", — пояснил Ходжес.

Второй вид вооружений, который необходим Украине, это малогабаритный высокоточный боеприпас GLSDB. По сути, крылатая бомба с радиусом действия 160 км, гибрид бомбы GBU-39 и ракетный двигатель M26. У боеприпаса нет огромной боевой части, однако, как показала война в Украине, точность важнее массы.

Gray Eagle – третье в списке необходимых вооружений для Украины, составленном Беном Ходжесом. По сравнению с предыдущими версиями беспилотника, ударная дрона Gray Eagle способна дольше находиться в полете и летать на большей высоте.

Благодаря этим беспилотникам Россия не будет успевать ремонтировать Крымский мост, БПЛА также может находить места, откуда ВС РФ наносят ракетные удары по мирному населению.

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как говорится на сайте Пентагона, Украина получит системы противовоздушной обороны, бронемашины, боевые машины пехоты, боеприпасы и многое другое.

Ранее военный эксперт Алексей Мельник заявил, что война в Украине приближается к очередной фазе кульминации. Россия аккумулирует силы для того, чтобы в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне, перехватить инициативу.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что вторжение в Украину со стороны Беларуси может произойти в конце 2023 года. Кремль не просто переносит сроки реализации своего предыдущего плана, а готовит совершенно новый план действий.

Другие новости: