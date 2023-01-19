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Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФ

19 января 2023, 09:11
Сроки возможного наступления России зависят от нескольких факторов. Из-за погодных условий они могут сдвинуться во времени.

ВСУ, война, украинские военные
Украина в ближайшее время намерена провести успешную контрнаступательную операцию / Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Война в Украине приближается к очередной фазе кульминации. Россия аккумулирует силы для того, чтобы в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне, перехватить инициативу. Об этом в интервью Obozrevatel сказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, РФ провела ротации в военном руководстве, перебрасывает дополнительные силы на линию столкновения, проводит скрытую мобилизацию.

"Это делается не только с целью продвижения на фронте, но и для того, чтобы представить российской публике, начиная от рядовых россиян и заканчивая военными, хоть какой-то успех, чтобы поднять их моральный дух, поднять мотивацию", - сказал Мельник.

В то же время Украина в ближайшее время намерена провести успешную контрнаступательную операцию. Для этого также создаются резервы.

Заявления западных стран о расширении ассортимента вооружения, которое будет поставляться Украине, как раз основываются на расчетах относительно возможного наступления, которое готовит Россия, считает эксперт.

"Главная цель – предупредить возможности России добиться успеха и способствовать тому, чтобы Украина могла выдержать это наступление, если оно произойдет раньше, чем наше контрнаступление, а также чтобы обеспечить успешное контрнаступление украинских сил то ли ради действий на опережение, то ли чтобы не дать России реализовать ее планы", - объяснил он.

Мельник добавил, что сроки возможного наступления России зависят от нескольких факторов.

"Сроки, озвученные сегодня – это конец января – начало марта. На мой взгляд, это наиболее угрожающий период. Очевидно, что на эти сроки будет влиять также сезонный или погодный фактор. То, насколько теплым или холодным будет февраль, насколько ранней будет весна, будет влиять на корректировку противником этих сроков, возможно, даже не достигнув полной готовности", - считает военный эксперт.

По его совам, если РФ будет видеть перспективу резкого потепления, а это совершенно непреодолимое препятствие для использования тяжелой техники, тогда в Кремле могут принять решение о наступлении раньше или перенести его уже ориентировочно на апрель, когда закончится оттепель и подсохнет почва.

"Что касается возможных участков наступления, то на сегодняшний день наиболее приоритетным направлением для России остается Луганская и Донецкая области, потому что это тот минимум, который Россия декларирует в качестве цели войны – "освобождение" этих украинских областей", - сказал он.

Что касается контрнаступления Украины, то наиболее приоритетным направлением является южное, которое позволило бы по-настоящему переломить ход войны путем разрезания пополам группировки российской армии, которая находится на территории от левого берега Днепра и до Ростовской области.

Как сообщал Главред, в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. Аналитики американского Института изучения войны описали несколько возможных сценариев.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

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