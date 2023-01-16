РФ готовит новое крупное наступление на Украину: в ISW назвали три сценария

РФ создает условий для затяжной войны против Украины, однако это не исключает подготовку к возможному очередному большому наступлению оккупантов в 2023 году.

Российские оккупанты могут попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков американского Института изучения войны.

"Решительные стратегические действия" РФ в 2023 году могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, которые не исключают друг друга, пишут эксперты ISW.

Сценарий 1: крупное наступление РФ в районе Луганской области

Российские оккупанты могут попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области. Полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в число наиболее достижимых, хотя и очень сложных, задач России, учитывая, что с логистической точки зрения Донецкая и Луганская области "являются территориями, которые РФ легче всего захватить".

С 2022 года российские силы перебрасывают дополнительные силы в Луганскую область и проводят другие важные мероприятия, которые, по оценке ISW, могут поддержать наступательную операцию в этой области.

Эксперты продолжают считать, что войска РФ вряд ли будут проводить наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра.

Российские эшелонированные полевые укрепления в Херсонской области и обширные минные работы в Запорожской области указывают на то, что российские силы отдают приоритет оборонительным операциям в обеих областях, говорится в публикации.

Сценарий 2: оборонительная операция РФ по разгрому и использованию украинского контрнаступления

В конце 2022 года РФ перебросила значительные воинские части с южного (Херсонского) направления в Луганскую область и создала полевые укрепления в Луганской области, а также в российских Белгородской и Курской областях. Аналитики наблюдают много признаков того, что украинские силы стремятся провести контрнаступление в 2023 году, что не является секретом.

Россия же стремится обезопасить оккупированные территории на Донбассе, и избежать еще одного значительного поражения, такого как разгром в Харьковской области или уход из Херсона. Это были как важные события, подорвавшие боевой дух россиян, так и восприятие способности войск РФ обеспечить достижение своих более крупных целей по "демилитаризации и денацификации" Украины.

Российские силы могут попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных сил украинской армии. Если РФ достигнет успеха в таких действиях, это может затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы, считают аналитики.

Альтернатива крупной наступательной операции РФ

В ISW добавили, что российские войска могли готовиться к крупной наступательной операции или, в качестве альтернативы, к более крупным "срывным атакам", не считая общенаступательной операции.

Индикаторы также могут поддержать контратаку, чтобы воспользоваться контрнаступлением ВСУ, которое российские силы рассчитывают остановить.

Повторное нападение со стороны Беларуси

По мнению аналитиков ISW, наиболее опасный план действий российского наступления на север Украины в настоящее время остается маловероятным. Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированным крупным учениям (которые, возможно, могут поддержать боевую операцию) в сентябре 2023 года.

Эксперты добавили, что Кремль, вероятно, направит дополнительные силы в Беларусь в рамках учений "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", которые, как ожидается, состоятся в сентябре 2023 года.

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