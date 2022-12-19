Очередное масштабное вторжение России в Украину может состояться в течение в ближайших месяцев.

РФ готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW приводят ряд факторов, которые могут свидетельствовать о планах Кремля относительно очередного масштабного вторжения в Украину в 2023 году.

В частности, российское военное руководство ведет кампанию по представлению себя частью эффективного аппарата военного времени, пытаясь изменить общественное мнение о неудачах РФ в ее войне против Украины.

Та, Минобороны РФ опубликовало 18 декабря кадры, на которых, как сообщается, глава военного ведомства Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Южном военном округе (ЮВО) и инспектирует группировку российских войск в зоне боевых действий в Украине. Сообщается, что Шойгу заслушал доклады от полевых командиров и напрямую общался с личным составом на передовой, уделяя "особое внимание организации всестороннего обеспечения войск, условиям дислокации личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых частей".

17 декабря Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых Шойгу присутствует на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным для обсуждения ближайших и среднесрочных предложений для российских операций в Украине.

Аналитики считают, что недавние действия Шойгу позволяют предположить, что Минобороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного органа на фоне последовательной критики его ведения войны со стороны провоенного сообщества. Эти попытки российских военных чиновников представить себя активно вовлеченными в планирование и контроль военных действий могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы.

"Визит Шойгу в ЮВО вероятно является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блогеров и протестов солдатов и их семей", - говорится в отчете ISW.

Новое наступление РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж считает, что у российских захватчиков уже нет шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию. Такое решение станет агонией путинского режима.

Ранее заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин трижды переносил начало полномасштабного вторжения в Украину, в последний раз – в середине февраля.

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