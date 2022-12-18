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"Генштаб РФ серьезно просчитался": в ГУР сообщили, что Путин трижды откладывал наступление на Украину

18 декабря 2022, 22:01
Генштаб РФ серьезно просчитался в оценке ситуации, поскольку российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим лишь на трое суток.
'Генштаб РФ серьезно просчитался': в ГУР сообщили, что Путин трижды откладывал наступление на Украину
Путин трижды переносил начало полномасштабного вторжения в Украину / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил начало полномасштабного вторжения в Украину, в последний раз – в середине февраля. Об этом сообщил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Spiegel.

По его словам, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"По нашей информации, атаку переносили трижды – в последний раз в середине февраля. ФСБ подтолкнула Герасимова к вторжению. Россияне были уверены, что провели достаточную подготовку, потому что вложили в это огромные ресурсы", - сказал представитель ГУР.

Как отметил Скибицкий, в конце концов, Герасимов поддался давлению и одобрил начало операции. Однако генштаб РФ серьезно просчитался в оценке ситуации.

"Тот факт, что русские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим лишь на трое суток, показывает, как сильно они просчитались", - добавил представитель ГУР.

Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ провалились, они не смогли окружить Киев, а также не смогли взять Суммы, Чернигов или Харьков.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это-неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев. Главнокомандующий выразил убеждение, что русские, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но, вероятнее всего, весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

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