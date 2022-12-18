glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИ

18 декабря 2022, 15:10
За два дня до встречи белорусская сторона сообщила Путину, что у Лукашенко грипп. Но тот скептически отнесся к этому.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко имитировал болезнь, чтобы сорвать встречу с Путиным/ сайт Кремля

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко притворился больным гриппом, чтобы сорвать визит в Минск российского диктатора Владимира Путина.

Встреча двух диктаторов запланирована на понедельник, 19 декабря. Однако Лукашенко, очевидно, так хочет ее избежать, что готов на любые шаги. Об этом сообщает Telegram-канал "Генерал СВР", который ведет якобы экс-генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, участвовавший во многих "спецоперациях" Кремля и владеющий инсайдерской информацией.

Отмечается, что в субботу, 17 декабря, Путину доложили, якобы Лукашенко плохо себя чувствует. Через несколько часов белорусская сторона передала российскому диктатору, якобы у самопровозглашенного лидера РБ грипп.

Однако глава Кремля скептически отнесся к таким сообщениям, не поверив в болезнь Лукашенко.

В публикации Telegram-канала отмечается, что, согласно альтернативным данным от близкого круга Лукашенко, он на самом деле прекрасно себя чувствует и не имеет никаких симптомов гриппа.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российский диктатор Владимир Путин собирается использовать свою поездку в столицу Беларуси для того, чтобы нажать на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Президент РФ хочет получить уступки в российско-белорусской интеграции.

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Путин едет к Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину. Подоляк также отметил, что Путин самостоятельно едет в Минск, а не приглашает Лукашенко в Россию.

"Во-первых, потому что статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить", – подчеркнул Подоляк.

Читайте также:

новости России война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин вторжение России новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:10

Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИ

15:04

Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

14:58

Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

14:56

Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к ЛукашенкоВидео

14:29

Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в СчастьеВидео

Реклама
14:23

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

14:22

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городовВидео

13:49

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в яростиВидео

13:29

"Отправят в Киев и там повесят": Гиркин готовится к трибуналу в ГаагеВидео

13:00

Военный эксперт спрогнозировал, что будет с ООН после украино-российской войныВидео

12:49

Много осколков, есть погибшие и разрушения: в Белгороде прогремели мощные взрывыФотоВидео

12:40

Даша Кацурина записала эмоциональную реакцию на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа

12:20

Путин не сдастся, сколько бы бойцов не умерли: NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУВидео

12:16

"Провоцировать медведя": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружияВидео

11:45

Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступлениеВидео

11:44

"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальностиВидео

11:40

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК PatriotВидео

10:55

"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - АрестовичВидео

10:36

"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФВидео

10:35

Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантамВидео

Реклама
09:52

"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинкуВидео

09:48

"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУВидео

09:29

Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные срокиВидео

08:57

"В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в УкраинуВидео

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISWВидео

08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

07:05

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

01:33

"Не ожидала, что он такой большой": Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет ДжигрурдуВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

17 декабря, суббота
23:55

В Украине серьезно взвинтили цены на хлебВидео

23:15

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабряВидео

Реклама
22:49

Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломанутьсяВидео

22:28

США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYTВидео

22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять