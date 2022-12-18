Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИ

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко притворился больным гриппом, чтобы сорвать визит в Минск российского диктатора Владимира Путина.
Встреча двух диктаторов запланирована на понедельник, 19 декабря. Однако Лукашенко, очевидно, так хочет ее избежать, что готов на любые шаги. Об этом сообщает Telegram-канал "Генерал СВР", который ведет якобы экс-генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, участвовавший во многих "спецоперациях" Кремля и владеющий инсайдерской информацией.
Отмечается, что в субботу, 17 декабря, Путину доложили, якобы Лукашенко плохо себя чувствует. Через несколько часов белорусская сторона передала российскому диктатору, якобы у самопровозглашенного лидера РБ грипп.
Однако глава Кремля скептически отнесся к таким сообщениям, не поверив в болезнь Лукашенко.
В публикации Telegram-канала отмечается, что, согласно альтернативным данным от близкого круга Лукашенко, он на самом деле прекрасно себя чувствует и не имеет никаких симптомов гриппа.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российский диктатор Владимир Путин собирается использовать свою поездку в столицу Беларуси для того, чтобы нажать на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Президент РФ хочет получить уступки в российско-белорусской интеграции.
Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Путин едет к Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину. Подоляк также отметил, что Путин самостоятельно едет в Минск, а не приглашает Лукашенко в Россию.
"Во-первых, потому что статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить", – подчеркнул Подоляк.
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