Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИ

За два дня до встречи белорусская сторона сообщила Путину, что у Лукашенко грипп. Но тот скептически отнесся к этому.

Лукашенко имитировал болезнь, чтобы сорвать встречу с Путиным/ сайт Кремля

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко притворился больным гриппом, чтобы сорвать визит в Минск российского диктатора Владимира Путина.

Встреча двух диктаторов запланирована на понедельник, 19 декабря. Однако Лукашенко, очевидно, так хочет ее избежать, что готов на любые шаги. Об этом сообщает Telegram-канал "Генерал СВР", который ведет якобы экс-генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, участвовавший во многих "спецоперациях" Кремля и владеющий инсайдерской информацией.

Отмечается, что в субботу, 17 декабря, Путину доложили, якобы Лукашенко плохо себя чувствует. Через несколько часов белорусская сторона передала российскому диктатору, якобы у самопровозглашенного лидера РБ грипп.

Однако глава Кремля скептически отнесся к таким сообщениям, не поверив в болезнь Лукашенко.

В публикации Telegram-канала отмечается, что, согласно альтернативным данным от близкого круга Лукашенко, он на самом деле прекрасно себя чувствует и не имеет никаких симптомов гриппа.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российский диктатор Владимир Путин собирается использовать свою поездку в столицу Беларуси для того, чтобы нажать на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Президент РФ хочет получить уступки в российско-белорусской интеграции.

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Путин едет к Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину. Подоляк также отметил, что Путин самостоятельно едет в Минск, а не приглашает Лукашенко в Россию.

"Во-первых, потому что статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить", – подчеркнул Подоляк.

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