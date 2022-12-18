glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городов

18 декабря 2022, 14:22
Тактика Владимира Путина такая же грязная, как и тактика Адольфа Гитлера, убежден президент.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером / Офис президента, kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, планируется ли эвакуация Киева из-за уничтожения инфраструктуры в результате ударов российских оккупантов.

"Я не вижу, чтобы Россия начала новую войну. Россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера", — заявил он в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Глава государства напомнил, как нацисты наносили по инфраструктуре Европы, включая Украину.

"Была бомбардировка от Британии до других государств Европы по инфраструктуре, жизненно важным пунктам, по электроэнергии, водоснабжению. А затем, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бежать, то есть, они сеяли хаос для того, чтобы легче потом было разрушить полностью города. Потому что города, когда нет людей... легче полностью разрушить артиллерией и другой тяжелой техникой. А уже потом заходят военные. Его тактика, президента Путина, такая же грязная, как и тактика Гитлера. Она нам совершенно понятна, и поэтому мы готовы отстоять. Я думаю, мир один раз уже пережил такую волну агрессии, я думаю, и второй раз переживет", — подчеркнул он.

В то же время президент прокомментировал вероятность эвакуации жителей крупных городов Украины из-за обстрелов РФ.

"Мы будем держаться. У нас рабства нет. У нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, им нужно уехать - они могут себе это позволить. И это нормально. Каждый человек защищает государство, защищает себя. Семья - это также часть государства. Бывают разные примеры. Иногда людям нужно уехать. Государство должно дать коридоры и возможности для эвакуации. И все. Но я вам точно хочу сказать: если город будет пуст, его очень просто захватить. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства. Все на Донбассе разрушенные наши городки пустые. Людей либо убила русская армия, либо они их уничтожили, либо люди уехали. И правильно делали. Они ехали, потому что там были постоянно под огнем. И потом захваченные уже были разрушены города", — добавил Зеленский.

Вероятность возобновления переговоров Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Читайте еще:

Владимир Зеленский Владимир Путин Адольф Гитлер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш на Нацотборе на Евровидение

14:56

Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к ЛукашенкоВидео

14:29

Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в СчастьеВидео

14:23

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

14:22

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городовВидео

Реклама
13:49

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в яростиВидео

13:29

"Отправят в Киев и там повесят": Гиркин готовится к трибуналу в ГаагеВидео

13:00

Военный эксперт спрогнозировал, что будет с ООН после украино-российской войныВидео

12:49

Много осколков, есть погибшие и разрушения: в Белгороде прогремели мощные взрывыФотоВидео

12:40

Даша Кацурина записала эмоциональную реакцию на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа

12:20

Путин не сдастся, сколько бы бойцов не умерли: NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУВидео

12:16

"Провоцировать медведя": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружияВидео

11:45

Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступлениеВидео

11:44

"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальностиВидео

11:40

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК PatriotВидео

10:55

"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - АрестовичВидео

10:36

"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФВидео

10:35

Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантамВидео

09:52

"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинкуВидео

09:48

"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУВидео

Реклама
09:29

Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные срокиВидео

08:57

"В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в УкраинуВидео

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISWВидео

08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

07:05

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

01:33

"Не ожидала, что он такой большой": Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет ДжигрурдуВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

17 декабря, суббота
23:55

В Украине серьезно взвинтили цены на хлебВидео

23:15

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабряВидео

22:49

Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломанутьсяВидео

22:28

США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYTВидео

Реклама
22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять