Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городов

Тактика Владимира Путина такая же грязная, как и тактика Адольфа Гитлера, убежден президент.

Владимир Зеленский сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером / Офис президента, kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, планируется ли эвакуация Киева из-за уничтожения инфраструктуры в результате ударов российских оккупантов.

"Я не вижу, чтобы Россия начала новую войну. Россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера", — заявил он в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Глава государства напомнил, как нацисты наносили по инфраструктуре Европы, включая Украину.

"Была бомбардировка от Британии до других государств Европы по инфраструктуре, жизненно важным пунктам, по электроэнергии, водоснабжению. А затем, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бежать, то есть, они сеяли хаос для того, чтобы легче потом было разрушить полностью города. Потому что города, когда нет людей... легче полностью разрушить артиллерией и другой тяжелой техникой. А уже потом заходят военные. Его тактика, президента Путина, такая же грязная, как и тактика Гитлера. Она нам совершенно понятна, и поэтому мы готовы отстоять. Я думаю, мир один раз уже пережил такую волну агрессии, я думаю, и второй раз переживет", — подчеркнул он.

В то же время президент прокомментировал вероятность эвакуации жителей крупных городов Украины из-за обстрелов РФ.

"Мы будем держаться. У нас рабства нет. У нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, им нужно уехать - они могут себе это позволить. И это нормально. Каждый человек защищает государство, защищает себя. Семья - это также часть государства. Бывают разные примеры. Иногда людям нужно уехать. Государство должно дать коридоры и возможности для эвакуации. И все. Но я вам точно хочу сказать: если город будет пуст, его очень просто захватить. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства. Все на Донбассе разрушенные наши городки пустые. Людей либо убила русская армия, либо они их уничтожили, либо люди уехали. И правильно делали. Они ехали, потому что там были постоянно под огнем. И потом захваченные уже были разрушены города", — добавил Зеленский.

Вероятность возобновления переговоров Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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