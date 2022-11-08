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Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ, но есть нюанс

8 ноября 2022, 06:40

Президент Франции считает, что в определенный момент придется возобновить переговоры между Киевом и Москвой.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев, передает zn.ua.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам со страной-агрессором Российской Федерацией.

Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть сугубо декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

Переговоры Украины и России

2 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По данным СМИ, турецкий лидер призвал вывести все российские войска с оккупированных территорий Украины и сесть за стол переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 4 ноября заявил, что России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может пойти на переговоры с РФ, поскольку страна-агрессор выдвигает Киеву оккупационные условия. Кремль хочет, чтобы украинское государство, дескать, "признало" захваченный Крым "частью России" и отказалось от оккупированного Донбасса. Москва не настроена на реальный разговор и прикрывает "стремлением к диалогу" свои захватнические цели.

Ранее Зеленский поставил точку в политических переговорах с РФ. Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Украина не будет проводить переговоров с Путиным. Указ главы государства вступил в силу.

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