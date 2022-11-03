Путина ждет неизбежное поражение: Эрдоган призвал РФ вывести войска и срочно начать переговоры - СМИ

Путин и Эрдоган провели переговоры 2 ноября / Фото Reuters

В среду, 2 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Турецкий лидер призвал вывести все российские войска с оккупированных территорий Украины и сесть за стол переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает турецкое издание A Haber.

Отмечается, что Эрдоган выразил сомнения в целесообразности дальнейшего проведения так называемой "спецоперации" на территории Украины и предложил Путину срочно ее закончить, а именно вывести свои войска.

Президент Турции считает, что Путина ждет неизбежное поражение.

Как сообщал Главред, после переговоров с Путиным Эрдоган позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Эрдоган же заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы покончить с войной.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может пойти на переговоры с РФ, поскольку страна-агрессор выдвигает Киеву оккупационные условия. Кремль хочет, чтобы украинское государство, дескать, "признало" захваченный Крым "частью России" и отказалось от оккупированного Донбасса. Москва не настроена на реальный разговор и прикрывает "стремлением к диалогу" свои захватнические цели.

Ранее Зеленский поставил точку в политических переговорах с РФ. Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Украина не будет проводить переговоров с Путиным. Указ главы государства вступил в силу.

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