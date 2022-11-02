Эрдоган позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: подробности

Зеленский, Эрдоган / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский поблагодарил Турцию за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

"Поблагодарил за мощную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских пленников и политзаключенных.

"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Президент Эрдоган заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы покончить с войной.

Зерновой шантаж РФ

Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

1 ноября Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий.

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