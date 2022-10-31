Несмотря на отказ РФ от зерновой сделки, из портов Украины вышли 12 судов

Из портов Украины вышли 12 судов с зерном / Фото УНИАН

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер Ikaria Angel с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы".

"Согласно предложению Объединенного Координационного центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители РФ были проинформированы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Балкер Ikaria Angel с украинской пшеницей для Эфиопии / Фото facebook.com/MinInfra.UA

Как пишут СМИ оо ссылкой на представителя ООН, первому судну разрешено продолжить движение после возобновления инспеций в рамках "зерновой сделки".

Зерновой шантаж РФ

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

Из них - 95 загруженных, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю, 101 судно ожидает инспекции входа в украинские порты, 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

Другие новости: