Удар с "зернового" судна: у Шойгу сочинили новый фейк об атаке на корабли РФ

Морской беспилотник / Facebook/PetroShuklinov

В Минобороны России заявили о том, что беспилотники, атаковавшие корабли оккупантов в Севастополе, якобы были запущены с гражданских судов в районе Одессы.

Обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российскими специалистами проведена экспертиза их навигационных модулей канадского производства, рассказали в МО РФ.

Они якобы установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.

"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - добавили в МО РФ.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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