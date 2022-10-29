"Бавовна" в Севастополе: Геращенко сообщает о "самоликвидации" 4 военных кораблей РФ

В Севастополе взорвался "Адмирал Макаров" / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот

В Севастопольской бухте горят 4 российских военных корабля. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров". Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев. Среди жертв была и маленькая девочка Лиза.

В Севастополе взорвался "Адмирал Макаров" / скриншот

"В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ – в том числе фрегат и десантный корабль", - написал Антон Геращенко.

В Севастополе взорвались российские военные корабли / скриншот

В СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

В Севастополе взорвались российские военные корабли / скриншот

Возвращение Крыма в Украину

Британское издание The Telegraph в начале октября сообщили, что в администрации Джо Байдена на фоне успешного контрнаступления в ВСУ в Херсонской области пришли к выводу, согласно которому армия Украины способна освободить Крым военным путем. Все зависит от дальнейших действий украинских войск.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайны опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Российский правозащитник Марк Фейгин сделал прогноз, согласно которому ВСУ после освобождения правобережья Херсонской области наверняка могут пойти на Крым. По мнению Фейгина, украинская армия может попытаться деоккупировать Крымский полуостров раньше возвращения тех территорий, которые Москва захватила после 24 февраля 2022 года.

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