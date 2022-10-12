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У Путина готовят тайный опрос в России по возврату Крыма Украине – политтехнолог

12 октября 2022, 05:40

В Кремле уже понимают, что война с Украиной за Крым становится реальностью, считает Михаил Шейтельман.

Крым, Путин
В Кремле ищут возможности выхода из войны против Украины - эксперт / Коллаж УНИАН

Кремль пытается найти модель выхода из войны против Украины и изучает разные возможности. Власти страны-агрессора хотят провести секретный опрос по поводу того, "готовы ли россияне отдать Крым", и нужно ли воевать с Киевом за полуостров. Москва уже видит, что военный сценарий битвы за Крымский полуостров становится реальностью. Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Как сообщает 24 канал, эксперт рассказал о том, что в Кремле не знают, как закончить свою войну против Украины и рассматривают разные сценарии. Самый интересный из них включает тайный опрос по Крыму.

"Самое интересное, что я увидел – это секретный опрос, готовящийся по заказу руководства России. Его тема – "готовы ли россияне отдать Крым?". О нем стало известно нашей разведке", - отметил Шейтельман.

Он утверждает, что такой опрос могут провести в контексте того, что Украина способна освободить Крым, и "нужно ли продолжать войну с Украиной за то, чтобы вернуть полуостров".

"Они исходят из того, что это уже реальность, что это может произойти, и что тогда им делать. Это, по моему мнению, настоящий прорыв, что они готовятся "дать заднюю" в этом вопросе", - подчеркнул Михаил Шейтельман.

Ситуация с Крымом

Ранее российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники сообщало, что Кремль намерен создать, мол, "Крымский федеральный округ". Страна-оккупант планирует в него "включить" аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Главой "объединения" может стать руководитель Роскосмоса Сергей Рогозин.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что армия Украины может выбить оккупантов РФ на границы 24 февраля до конца текущего года. К середине 2023 года, по оценке Ходжеса, ВСУ могут быть уже в Крыму.

Американский генерал Бен Хертлинг допускает, что Россия будет до конца воевать за Крым.

Даже в том случае, если Москва утратит контроль над другими оккупированными территориями Украины. Украинские войска в таком случае могут столкнуться со сложностями во время освобождения полуострова.

Смотрите видео ТСН - как охраняли Крымский мост

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