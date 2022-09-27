Новые аннексированные территории РФ хочет "присоединить" к Крыму, Рогозин может стать "смотрящим" - СМИ

Решение о назначении Рогозина якобы будет принято в ближайшее время / росСМИ

В России хотят новые аннексированные украинские территории присоединить к уже захваченному в 2014 году Крыму и создать так называемый "Крымский федеральный округ". В него должны войти: сам полуостров и временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Возглавить новое "полпредство" может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

О планах Кремля пишут российские Ведомости со ссылкой на собеседника в Совете Федерации РФ и близкий к "правительству Крыма" источник

Собеседник издания заявил, что новый федеральный округ хотят создать в связи с "непростой ситуацией", сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий. Мол, для управления ими нужен "политический тяжеловес".

Отмечается, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным.

Отметим, Рогозин - это бывший глава Роскомоса, который не раз отличался неадекватными заявлениями и в вступал в перепалки с Илоном Маском в Twitter.

Рогозин покинул пост главы Роскосмоса еще 15 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позже "у него будет новая работа".

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины

С 23 по 27 сентября оккупанты имитируют "референдумы" на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Их результат заведомо известен. Уже вечером 25 сентября на всех оккупированных территориях востока и юга Украины, кроме Херсонской области, псевдореферендумы признали "состоявшимися".

Публично результаты так называемых "референдумов" объявят 28 сентября, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин может выступить перед Федеральным собранием и объявить о "присоединении" к России новых территорий.

21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Кроме того, он заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

В Институте изучения войны считают, что российская власть может объявить об аннексии оккупированных украинских территорий вскоре 1 октября, чтобы принудительно отправить украинских граждан на войну против Вооруженных сил Украины в рамках осенней призывной кампании.

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