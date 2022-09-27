После аннексии Кремль готовится к принудительной мобилизации украинцев на войну - ISW

Мобилизация в России усугубляет общественное недовольство, считают аналитики / Фото Telegram

Российская власть может объявить об аннексии оккупированных украинских территорий вскоре 1 октября, чтобы принудительно отправить украинских граждан на войну против Вооруженных сил Украины в рамках осенней призывной кампании. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины.

"Российские официальные лица уже мобилизовали граждан Украины на борьбу с Украиной. Назначенный Россией оккупационный губернатор аннексированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил 25 сентября, что российские власти мобилизовали около 2000 человек в оккупированном Крыму и Севастополе в рамках путинской частичной мобилизации. Как ранее сообщал ISW, российские оккупационные власти ранее насильно мобилизовали украинских мирных жителей из всех оккупированных областей Украины в меньшем количестве", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские власти уже поставили условия для мобилизации украинских мужчин после официального оформления аннексии. Российские оккупационные власти не разрешают покидать оккупированный Херсон мужчинам моложе 35 лет.Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил 26 сентября, что Кремль поручил российской оккупационной администрации Мелитополя сформировать к 10 октября добровольческий батальон численностью 3000 человек.

Украинский глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил 26 сентября, что российские оккупанты в Сватово Луганской области отдали приказы о мобилизации всем мужчинам в этом районе и что российские власти в аннексированном Луганске аналогичным образом мобилизуют всех украинских мужчин.

Тем временем Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.

Усилия Кремля по успокоению российского населения пока что не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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