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Мобилизация в РФ: Путин хочет призвать 300 тысяч резервистов

21 сентября 2022, 10:48

Шойгу утверждает, что мобилизированных отправят в Украину для "контроля над захваченными территориями".

Владимир Путин, российские военные
На войну в Украину отправят еще 300 тыс. россиян / Коллаж фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин официально объявил мобилизацию в РФ. На войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Об этом заявил министр оборон РФ Сергей Шойгу, сообщают росСМИ.

Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

Российская власть пытается всех успокоить, заявляя, что студентов и учеников вузом мобилизация якобы не коснется, ведь речь идут о "людях с боевым опытом, которые имеют военно-учетную специальность".

Мобилизация в России

Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес прокомментировал такую возможность и заявил, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Поэтому это не сильно повлияет на войну.

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки к Уголовному кодексу. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Уже 21 сентября российский диктатор Владимир Путин лично объявил о мобилизации в РФ. Правда он убеждает, что общую мобилизацию вводить никто не будет, ведь речь якобы идет исключительно о частичной мобилизации.

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