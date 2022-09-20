Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"

Госдума внесла "военные" изменения в Уголовный кодекс страны-агрессора / Reuters

Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Как сообщает РИА Новости, в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, который был принят в первом чтении еще в июле, добавили дополнительные статьи – "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1) и "Мародерство" (статья 356.1).

В новых нормах отмечено, что теперь отягчающими обстоятельства при преступлениях против военной службы будут считаться действия, в том числе, и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Поправки Госдумы в Уголовный кодекс

Добровольная сдача в плен – от 3 до 10 лет лишения свободы

Мародерство – до 15 лет лишения свободы.

Самовольное оставление части на срок до 10 дней – до 5 лет лишения свободы, на месяц – до 7 лет, больше месяца – до 10 лет.

Военнослужащие запаса, которых призвали на военные сборы, несут такую же уголовную ответственность за неявку и дезертирство, как контрактники и призывники.

Планы России по "референдумам" в Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 20 сентября заявил, что если на так называемых "референдумах" на оккупированном Донбассе "проголосуют" за вхождение оккупированных территорий в состав России, парламент это, дескать, поддержит.

"Если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", - сказал Володин.

Российское издание РБК сообщает, что оккупанты "ДНР" и "ЛНР" "приняли решение" о проведении, дескать, "референдумов" с 23 по 27 сентября. Ранее за это "проголосовали" их "народные советы".

Также известно, что оккупанты России планируют провести свои псевдореферендумы на оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

Смотрите видео ТСН - планы РФ по "референдумам" обречены на провал

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