Россия разразилась угрозой аннексировать оккупированный Донбасс

Госдума России поддержит "результаты референдума" - Володин / Коллаж Knews.kg, 24 канал

Госдума России собирается признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Дескать, "мероприятия" направлены на "присоединение" захваченных украинских земель к РФ.

На заседании Госдумы во вторник, 20 сентября, он сделал заявление о том, что если результаты "референдума" о, мол, вхождении оккупированного Донбасса в состав Российской Федерации будут "положительными", парламент их признает.

"Если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Планы России по "референдумам" в Украине

В Луганской ОВА 17 сентября заявили, что Россия вместе с коллаборантами перенесла так называемые "референдумы" по аннексии захваченных Донецкой и Луганской областей на неопределенную дату.

Причиной такого решения стало наступление армии Украины на Донбассе.

Дескать, "общественные палаты" "ДНР" и "ЛНР" обратились к главарям своих группировок – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести так называемые "референдумы" о вхождении оккупированных территорий в РФ.

В Офисе президента Украины в ответ сказали, что такой шаг ничего не изменит – Крым и Донбасс – территории украинского государства.

Депутат Госдумы России, координатор с неким "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий сказал, что псевдореферендумы для аннексии Донбасса могут быть проведены уже этой осенью.

В оккупированной Луганщине к таким мероприятиям якобы уже готовы.

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