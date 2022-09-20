УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Россия разразилась угрозой аннексировать оккупированный Донбасс

20 сентября 2022, 13:59

Москва ждет "результатов" так называемых референдумов в захваченных Донецкой и Луганской областях.

Володин, референдум
Госдума России поддержит "результаты референдума" - Володин / Коллаж Knews.kg, 24 канал

Госдума России собирается признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Дескать, "мероприятия" направлены на "присоединение" захваченных украинских земель к РФ.

На заседании Госдумы во вторник, 20 сентября, он сделал заявление о том, что если результаты "референдума" о, мол, вхождении оккупированного Донбасса в состав Российской Федерации будут "положительными", парламент их признает.

"Если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Планы России по "референдумам" в Украине

В Луганской ОВА 17 сентября заявили, что Россия вместе с коллаборантами перенесла так называемые "референдумы" по аннексии захваченных Донецкой и Луганской областей на неопределенную дату.

Причиной такого решения стало наступление армии Украины на Донбассе.

Дескать, "общественные палаты" "ДНР" и "ЛНР" обратились к главарям своих группировок – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести так называемые "референдумы" о вхождении оккупированных территорий в РФ.

В Офисе президента Украины в ответ сказали, что такой шаг ничего не изменит – Крым и Донбасс – территории украинского государства.

Депутат Госдумы России, координатор с неким "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий сказал, что псевдореферендумы для аннексии Донбасса могут быть проведены уже этой осенью.

В оккупированной Луганщине к таким мероприятиям якобы уже готовы.

Смотрите видео ТСН - что происходит в освобожденном Святогорске

Другие новости:

ДНР ЛНР референдум Госдума РФ Вячеслав Володин новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:59

Россия разразилась угрозой аннексировать оккупированный Донбасс

13:42

Юна дочь Фреймут лукаво приоткрыла живот на фото для фанатов

13:02

В Госдуме РФ разразились угрозами Германии и Британии: предлагают ударить по ним ядерным оружиемВидео

13:02

ВСУ освобождают земли и уничтожают врага: Подоляк разнес планы РФ по "референдуму" на ХерсонщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обманВидео

Реклама
12:37

Нападение на ОРДЛО - нападение на Россию: Медведев побредил о псевдореферендумахВидео

12:31

"Между мной и Тоней этого нет": Арсен Мирзоян рассказал, почему скандалит с Тоней МатвиенкоВидео

12:05

Оккупанты уже "готовятся" ко входу ВСУ в Крым – ЖдановВидео

12:03

На Донбассе "казаки" из "ЛНР" обстреляли "коллег" и остановили наступление войск РФ на СлавянскВидео

12:02

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:02

Худрук Дизель Студио Крутоголов рассказал про братьев на фронте, и почему сам не берет оружие в рукиВидео

11:56

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:37

До вторжения в Украину отличился в Чечне: ВСУ ликвидировали майора-оккупанта

11:25

"Горжусь ею, она не сдается": мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала о последнем разговоре с дочкойВидео

11:16

Хаос в окружении Путина: Фейгин рассказал, как в Кремле готовят "сменщика" диктаторуВидео

11:01

По залету? Блогерше Стужук сделали предложение в Париже

10:53

Казанская осенняя 2022: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

10:51

Украине могут дать самолеты F-16 через 2-3 года после решения о поставках - главком США в ЕвропеВидео

10:35

Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы в беду не попастьВидео

10:23

Григорий Козловский снова награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных актуально

Реклама
10:03

В сентябре можно не ждать: когда в Украину придет бабье лето - прогноз синоптикаВидео

09:51

Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма – разведка БританииВидео

09:38

В Алчевске прогремели взрывы в "любимом месте оккупантов", где они дислоцировались – СМИ

09:06

Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле и армии РФ – ISW

08:49

Гороскоп на сегодня 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

08:45

Погибли 70% личного состава: Генштаб назвал потери врага после ударов по Новоайдаре и СватовоВидео

08:30

Как устранить запах в дачном туалете: вы изумитесь, когда узнаете "рецепт"Видео

08:22

Путин хочет "скорее" закончить войну в Украине - ЭрдоганВидео

08:20

СССР проснулся и плюнул нынешним правителям России в лицомнение

08:08

ВСУ потопили баржу РФ, битком набитую техникой и оккупантамиВидео

07:53

Германия и Словения договорились о танках для ВСУ: Украина получит 28 модернизированных Т-55

07:07

Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на рукеВидео

06:40

План Путина провалился: в Пентагоне назвали главные проблемы Кремля в войне в УкраинеВидео

06:10

Венгрия может изнутри развалить Евросоюз, или Почему Орбан возомнил себя венгерским Путиныммнение

05:50

Когда в Украине прекратятся дожди и ударит +28: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

05:01

"Вы же верующий человек": Волочкова показалась с большим мужиком на кровати, Панин заценил

04:30

Рожденные в год Быка: какие они в отношениях и как добиться успеха

03:58

"Мои глаза, уши и сердце кровоточат": Мадонна разочаровала фанатов откровенным лесбийским танцемВидео

03:35

"Зима" пришла в сентябре: украинцам дали ледяной прогноз со снегомВидео

03:20

Самая вкусная морковка по-корейски: быстрый рецепт, от которого дух захватываетВидео

Реклама
02:55

В РФ есть целые регионы – доноры живой силы для армии, и ей невыгодно что-то менять – АндрусивВидео

02:12

Не проделка ведьм, а рабочий лайфхак: зачем закапывают волосы в горшок с цветком

01:35

Эксперт пояснил, почему ВСУ важно бить по военным объектам в пределах РоссииВидео

01:28

Дайте иноагента той женщине, которая поет: Брежнева отреагировала на скандальное заявление ПугачевойВидео

00:51

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19 сентября, понедельник
23:50

Оккупантов ждет "котел": в ближайшее время ВСУ готовы окружить Лиман - АрестовичВидео

23:31

Пропагандистка Скабеева ошарашила "правдой" всех россиянВидео

22:59

Киркоров пришел в ярость, услышав о Пугачевой

22:59

"Месть неизбежна!": украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер" и получила важные данныеВидео

22:55

"Напоминает отношения с абьюзером": Осадчая рассказала, почему нельзя "оглядываться" на россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять