В РФ отреагировали на просьбу провести "референдум" в "ЛДНР"

Выборы в "ЛНР" / korrespondent.net

В России заявили о намерениях провести "референдум" о признании якобы так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.

"Я думаю, это (референдум - ред.) будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По его словам, избирательная система "ЛНР" готова к проведению "референдума" на 100%.

Боевики требуют "референдум"

Общественная палата так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по поводу вхождения в состав России.

Позже появилось видео, как Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия администраций глав "ДНР" и "ЛНР", аппараты парламентов для выработки шагов по началу подготовки к "референдуму".

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное, как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.

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