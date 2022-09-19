В РФ отреагировали на просьбу провести "референдум" в "ЛДНР"

Избирательная система "ЛНР" готова к проведению "референдума" на 100%, заявили в Госдуме.
В России заявили о намерениях провести "референдум" о признании якобы так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.
"Я думаю, это (референдум - ред.) будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий, передает ТАСС.
По его словам, избирательная система "ЛНР" готова к проведению "референдума" на 100%.
Боевики требуют "референдум"
Общественная палата так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по поводу вхождения в состав России.
Позже появилось видео, как Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия администраций глав "ДНР" и "ЛНР", аппараты парламентов для выработки шагов по началу подготовки к "референдуму".
Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное, как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.
Читайте также:
- Бесконечность без конечностей: экс-боевик "ЛДНР" поплакался в Сети на тяжелую жизнь
- Пушилин пакует чемоданы: в "ЛДНР" паника из-за наступления ВСУ
- Около 3,5 тысяч "мобилизованных" в "ЛДНР" жителей Донбасса отказались воевать и убежали с позиций