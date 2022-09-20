Дали заднюю: в Госдуме открестились от всеобщей мобилизации в РФ

В РФ отказались от всеобщей мобилизации / t.me/DIUkraine

В Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России, о чем ранее говорилось в связи с принятием новых законов на фоне провалов оккупантов в Украине.

Об этом заявил Парламентской газете Андрей Картаполов - глава Комитета Государственной Думы по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равен "мобилизации". Он принимается не непосредственно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его выполнять долгое время. По крайней мере, пока не придет время, когда необходимость в нем отпадет", - заявил он.

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

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