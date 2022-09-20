"Заметно не повлияет на войну": генерал США о возможной мобилизации в РФ

РФ готовится провести мобилизацию / "24 канал"

Эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес прокомментировал вероятность объявления мобилизации в России.

РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина.

"Если предположить, что Кремль действительно объявит общую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь", - считает американский генерал.

Он пояснил, что среди мобилизованных наибольшие риски потерь из-за того, что они бывают плохо обучены.

По словам собеседника, мобилизованные могут быть отправлены на пополнение уже существующих подразделений. Однако если их организуют в совершенно новые подразделения, то этим подразделениям потребуется время, чтобы быть действительно готовыми к бою.

"И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия в течение многих месяцев", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

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