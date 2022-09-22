В РФ жгут администрации и военкоматы после объявления мобилизации

В Тольятти подожгли администрацию / Tolyatti-news

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным начала мобилизации, в ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области.

По предварительной информации, в здание бросили коктейль Молотова. Местные СМИ опубликовали кадры в места событий.

"В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящееся по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту", - говорится в сообщении.

/ Tolyatti-news

Кроме того, в ночь на 22 сентября в Петербурге загорелось здание, в котором расположен военный комиссариат Ломоносовского района Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, горел кабинет на первом этаже. В Сети также появилось видео пожара.

/ Скриншот

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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