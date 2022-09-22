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"Аннексия не сойдет РФ с рук": Шольц сделал новое заявление о войне в Украине и предупредил Путина

22 сентября 2022, 09:04

Россия не смогла достичь своих целей в Украине. Главный промах Путина состоит в том, что оккупанты столкнулись с мощным сопротивлением украинцев.

путин шольц
Шольц назвал причину провала Путина в Украине / Reuters

Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация свидетельствует о том, что он не может достичь всех своих целей в Украине. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и заверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине.

По словам Шольца, главный промах российского президента Путина состоит в том, что оккупанты столкнулись с мощным сопротивлением украинцев. Это привело их к череде неудач. В то же время Шольц подчеркнул, что немаловажную роль в войне играет международная помощь Украине, в частности, от Германии.

"Прежде всего, эта эскалация показывает, что Путин не реализует свои планы. Он не добился того, что планировал в Украине. Он потерпел неудачу из-за сопротивления украинцев, а также из-за очень обширной военной и финансовой поддержки, оказанной Украине друзьями и союзниками, в том числе, Германией", - сказал Шольц в эфире телеканала Tagesschau.

Канцлер считает, что важно не допустить эскалации между Россией и НАТО.

"Мы всегда делали нашу поддержку очень всесторонней, но в то же время следили за тем, чтобы между Россией и НАТО не было эскалации. И это именно тот путь, которым мы будем продолжать идти", – сказал канцлер ФРГ.

По словам Шольца, стране-агрессору не должна сойти с рук попытка присвоить себе временно оккупированные территории Украины путем проведения фейковых "референдумов".

"Мы не признаем бутафорских референдумов, которые сейчас планируются. России не должна и не сойдет с рук попытка присвоить себе часть соседней страны", – рассказал Шольц.

Военная помощь Украине от Германии

19 сентября стало известно, что Германия передала Украине обещанную военную технику. Как сообщает Минобороны Германии, ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

Ранее в Вооруженных силах Германии выступили против дальнейшей военной помощи Украине. Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что военная помощь Украине якобы "ослабляет Бундесвер".

В сентябре издание Welt писало, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках Киеву передовых немецких танков Leopard 2. Со стороны Шольца не прозвучало какой-либо конкретики, а сам он не изъявил желания изменить свою негативную точку зрения относительно передачи танков украинскому государству.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Берлин столкнулся с проблемами в вопросе поставок оружия Киеву из-за дефицита в собственной стране. При этом она отметила, что нужно быстро вооружить Украину осенью, чтобы государство смогло защититься от российской агрессии.

Другие новости:

мобилизация новости России НАТО Владимир Путин Олаф Шольц
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