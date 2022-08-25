Поставки оружия Украине из Германии "на тонкой грани" - глава немецкого МИД

Анналена Бербок рассказала о проблемах с поставками оружия / Фото УНИан

Поставки оружия из Германии в Украину находятся "на грани", поскольку у самого Берлина якобы плохо обеспечена армия. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, в Германии - дефицит собственных запасав оружия.

"Дальнейшие поставки оружия идут по тонкой грани. Причина – недостаточное оснащение собственных войск. К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов. Германия также должна думать на среднесрочную перспективу. Из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность должна была специально производить материалы для Украины", – пояснила она в интервью ZDF.

Бербок отметила, что нужны дополнительные быстрые поставки осенью, чтобы украинцы могли защищаться. При этом нужно быть готовым к тому, что война продолжится в следующем году.

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По ее словам, сейчас никто не знает, выиграет ли Украина войну против России, однако Запад сделает все возможное для этого.

Она также в очередной раз опровергла необходимость переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Бербок подчеркнула, что до 24 февраля делалось все возможное, чтобы дипломатическими средствами не допустить начала войны, но Путин все равно разрушил эти усилия и уже полгода разрушает Украину. По словам главы МИД, в Кремле не готовы даже к широким переговорам о гуманитарных коридорах, поэтому у западных партнеров не остается выбора, кроме того, чтобы продолжить поддерживать Украину, в том числе поставками оружия.

Поставки оружия в Украину из Германии

На фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

В немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину.

2 августа канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию СМИ о сокращении военной поддержки Украины. Он заявил, что такие заявления не соответствуют действительности. Шольц подчеркнул, что "с первых дней после нападения России на Украину" страна поставляет ВСУ оружие и боеприпасы.

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