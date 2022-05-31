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В Германии требуют от Шольца срочно предоставить Украине бронетранспортеры Marder

31 мая 2022, 12:53

В Бундесвере осталось 32 бронемашины, которые можно было бы предоставить Украине.

В Германии требуют от Шольца предоставить Украине БМП Marder / Facebook Bundeswehr, Reuters

В Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщает Bild.

Также она призвала Германию к прозрачному общению с Украиной и предложила создать должность специального координатора по снабжению оружием. Она отметила, что это должно произойти "уже немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле".

Эту позицию поддержал и представитель свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф.

"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе, но украинские Вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат. Это то, что может дать Marder и ее боевая сила значительно ниже, чем у Gepard, поставки которого уже были приняты федеральным правительством", – сказал Граф Ламбсдорф.

По данным издания, в Бундесвере осталось 32 бронемашины, которые можно было бы предоставить Украине, однако Шольц уже несколько недель блокирует их доставку из промышленных запасов.

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Поставки Германией оружия Украине

Немецкое издание Die Welt 12 мая опубликовало материал, в котором говорилось, что между Киевом и Берлином возникло недоразумение, из-за чего поставки оружия Украине затянулись. Речь шла о промедлении с заказом зенитных установок Gepard. Как утверждали в Германии, украинская сторона должна самостоятельно их заказывать у компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом в Киеве заявили, что поставки должен осуществлять непосредственно Берлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба критиковал Германию за ее неготовность поставлять оружие, которое нужно Киеву. Дипломат говорил, что ВСУ получат БМП Marder, тогда как есть потребность в танках Leopard.

Немецкое издание получило доступ к документам, которые подтверждают то, что за последние 9 недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины и почти не поставило орудия. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило две партии оружия от Германии. Обе партии содержали лишь небольшие устройства.

Позже стало известно о том, что ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение - самоходные установки Gepard и боевые машины пехоты Marder.

Другие новости:

война в Украине оружие российское вторжение Олаф Шольц Германия
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