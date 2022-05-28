Германия решилась вооружить Украину: ВСУ для битвы с РФ получат САУ Gepard и БМП Marder

Украине предоставят немецкие самоходные установки Gepard / Коллаж Википедия, pixabay

ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение, чтобы усилить ВСУ на поле боя с войсками России. Киеву отправят самоходные установки Gepard. Боевые машины пехоты Marder также будут переданы после того, как их отремонтируют. Решение о передаче оружия украинскому государству принято уже окончательно. Об этом заявила посол Германии Анка Фельдгузен.

В ходе всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что несмотря на бюрократические сложности, процесс передачи самоходных установок Gepard уже запущен, и Украина их получит.

Читайте также"Путину война с рук не сойдет": Шольц решился на отправку оружия ВСУ для битвы с армией РФ"Есть два аспекта. Можно их купить напрямую у производителя, но надо, чтобы правительство дало разрешение... Я думаю, что сейчас процесс уже пошел. Они (поставки "Гепардов" Украине) уже одобрены", - отметила дипломат.

Кроме того, по всей вероятности, будут переданы и боевые машины пехоты Marder. Техника уже не используется Берлином, нужно провести ремонт. В любом случае, решение о передаче Украине тяжелого вооружения уже окончательно принято.

"Я не думаю, что там (в Берлине ) тормозится (решение о передаче "Мардеров" ). Те "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет, они неспособны воевать. Их сначала надо отремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным - мы передадим тяжелое вооружение. Я думаю, что это будет", - подчеркнула Анка Фельдгузен.

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Поставки Германией оружия Украине

Немецкая правящая коалиция 13 апреля приняла решение о поставках Украине тяжелых вооружений для украинских войск на войну против РФ. Социал-демократическая партия ФРГ, которая ранее осторожно относилась к такому шагу, выразила свое согласие.

Позже за вооружение Украине проголосовал Бундестаг. В частности, поддержали решение 500 парламентариев. Голосовали партии правящей коалиции и блок ХДС/ХСС.

Немецкое издание Die Welt 12 мая опубликовало материал, в котором говорилось, что между Киевом и Берлином возникло недоразумение, из-за чего поставки оружия Украине затянулись. Речь шла о промедлении с заказом зенитных установок Gepard. Как утверждали в Германии, украинская сторона должна самостоятельно их заказывать у компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом в Киеве заявили, что поставки должен осуществлять непосредственно Берлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба критиковал Германию за ее неготовность поставлять оружие, которое нужно Киеву. Дипломат говорил, что ВСУ получат БМП Marder, тогда как есть потребность в танках Leopard.

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