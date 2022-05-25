Кулеба резко раскритиковал Германию за поставки оружия

Дмитрий Кулеба рассказал о поставках оружия с Германии / Reuters

Получение немецких танков Leopard остается в мечтах украинской армии, наиболее реалистичным сценарием является то, что Украина получит от Германии бронетранспортеры Marder, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Давосского форума, пишет Der Spiegel.

"Мы мечтаем о Leopard, но до этого нам еще далеко... А еще есть сага о Гепардах, но мне нужен попкорн, чтобы дождаться ее завершения", - подчеркнул министр, отметив, что эти поставки все еще в движении, в частности, украинские военные продолжают обучение на немецких САУ PzH 2000.

Кулеба раскритиковал Германию за задержки в поставках столь необходимого для украинской армии оружия. Он подчеркнул, что Берлин не хочет брать на себя ведущую роль в поставках вооружения, тогда как армия РФ продолжает уничтожать украинские города.

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"Но если бы в Германии погибло столько же людей, сколько у нас - чего я, конечно, не желаю немцам - тогда федеральное правительство требовал бы того же, что и мы", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее Тарас Загородний говорил о том, что на геополитической арене все переигралось - после героизма, который проявили украинцы в войну с русскими

"Но стало понятно, что Украину уже никто не победит, поезд ушел. Украине дают ресурс, который позволяет ей побеждать. В результате этой войны Украина станет одним из центров европейской политики, а Германия и Франция теперь будут вынуждены согласовывать с ней свои действия", - подытожил эксперт.

До того посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

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