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Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение и тянет время - посол Украины в ФРГ

20 мая 2022, 10:53

Самоходных гаубиц Украине передано всего семь. Также заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Берлин не дает адекватной замены.

Мельнік, Шольц
Возможно Германия ждет прекращения огня. Тогда отпадет необходимость в смелых решениях, считает Мельник / Фото germany.mfa.gov.ua, Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов, сказал Мельник в интервью RND.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано всего семь, но ни Гепардов, ни Леопардов, ни Мардеров. Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Германии", - отметил Мельник.

Он добавил, что также заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Берлин не дает адекватной замены. Мельник подчеркнул, что данные действия выглядят как затягивание времени.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", - добавил посол.

Как сообщал Главред, ранее посол Андрей Мельник заявил, что в Германии до сих пор жив миф о "мощи России", и это стало первой причиной, почему страна не захотела предоставлять Украине оружие для защиты от РФ в начале широкомасштабного вторжения. По этой же причине сейчас возникают трудности с предоставлением Украине тяжелого вооружения.

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