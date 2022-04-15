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У них еще жив миф о "мощи России": посол объяснил, почему Германия не предоставляла Украине оружие

15 апреля 2022, 07:44

Когда Украина показала, что может противостоять российскому вторжению, в ФРГ изменили свое отношение к поставкам оружия нашему государству.

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Посол объяснил, почему Германия не предоставляла Украине оружие/ Посольство Украины в Германии, Reuters

В Германии до сих пор жив миф о "мощи России", и это стало первой причиной, почему страна не захотела предоставлять Украине оружие для защиты от РФ в начале широкомасштабного вторжения. По этой же причине сейчас возникали трудности с предоставлением Украине тяжелого вооружения.

Еще перед вторжением России украинская сторона пыталась убедить Германию, что оружие нужно предоставить срочно, не дожидаясь, когда РФ нападет. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Европейской правде.

Раскачать "немецкую машину" всё-таки удалось, и оружие дали, но только на третий день войны, говорит посол.

По его словам, сейчас Украине нужно тяжелое вооружение – танки, тяжелые гаубицы, калибр 155 миллиметров.

"Нам удалось убедить Партию зеленых, почти убедили либералов. Но решение будет принимать канцлер Олаф Шольц", – отметил посол.

Придется также преодолеть еще один барьер – убедить партию социал-демократов, отмечает Мельник. Ведь эта партия была против вооружения даже самой Германии.

Посол говорит, что Берлин привык верить в "мощь России". Остается проблема, что в ФРГ многие не верят, что в России можно выиграть войну. Но Украина сильно повлияла на Германию и постепенно влияет на изменение их позиции. Теперь немцы спрашивают себя, на чьей стороне окажутся, когда война завершится и Украина одержит победу. Ведь потом будет видно, кто как помогал стране.

Стоит отметить, что в Германии призвали Европу увеличить поставки вооружения в Украину. С таким призывом выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Кроме этого, он рекомендовал немцам экономить энергоносители, чтобы снизить закупки энергоносителей у России, пишет ZDF.

Политика Германии в отношении Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Берлина по Украине меняется. Об этом он сказал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые состоялись 10 апреля.

В то же время 12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией. Такая информация появилась в западных СМИ. Однако в тот же день ее подтвердил и сам Штайнмайер.

13 апреля в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.

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