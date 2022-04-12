От ворот поворот: Зеленский отказался принимать в Киеве пророссийского президента ФРГ

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией, пишет авторитетное немецкое издание Bild.

Отмечается, что Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако, по данным СМИ, украинская сторона выступила против его визита.

"Из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем", - говорится в сообщении Bild.

Причиной такой позицию Офиса президента стали тесные контакты Штайнмайер с РФ в последние годы. В частности, на должности министра иностранных дел Германии он поддерживал связь с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Штайнмайер был сторонником "Северного потока - 2".

Добавим, что сам Штайнмайер подтвердил информацию издания Bild о том, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако руководство Украины сочло его присутствие нежелательным.

Напомним, ранее Штайнмайер призвал к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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