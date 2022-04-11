УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский поведал, меняется ли политика Германии в отношении Украины

11 апреля 2022, 04:47

Президент заявил об изменении политики Германии.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о политике Германии / Офис президента

Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 10 апреля, выступил с обращением по итогам 46 дня войны.

Глава государства сообщил, что провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, и отметил, что позиция Берлина по отношению к Украине меняется.

"Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России, заставить ее искать мир. Немецкая позиция меняется в пользу Украины", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина, несмотря на все усилия РФ уничтожить ее, защищается и отвечает на удары. Она получает помощь, а также предлагает и продвигает новые санкции против страны-агрессора. У Киева во всех направлениях есть алгоритмы действий.

Читайте такжеНезависимость и условия Украины: Зеленский поставил России условие по миру между Киевом и Москвой

В то же время Россия оправдывается и отрицает, пытается переложить ответственность, лжет об убийствах в Буче, о Краматорске, о любом разрушенном украинском городе, о каждом сожженном селе.

"Это трусость", - констатировал украинский лидер.

Зеленский напомнил о двенадцатой годовщине авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни президента Польши Леха Качиньского и представителей польской элиты. Глава Украинского государства выразил солидарность Варшаве.

Наконец, президент сообщил, что 18 защитников Украины получили государственные награды, награды героев: пятеро военнослужащих ВСУ, трое связных Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
новости Германии Владимир Зеленский военная агрессия РФ новости Украины Олаф Шольц
Реклама
Популярное
"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинамУдачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинам "Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастьеГороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье
Поддержите Главред

Последние новости

04:47

Зеленский поведал, меняется ли политика Германии в отношении Украины

04:10

В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23Видео

04:00

Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов

03:46

Низкий спрос, конкуренция и скудные гонорары: как проросийских звезд наказали рублем

02:43

"Услышим много страшных новостей": эксперт объяснил, что будет, когда мир устанет от войны в УкраинеВидео

Реклама
02:05

Поезія незламних: Остап Ступка прочитал мощное стихотворение про войну в УкраинеВидео

01:40

Применение Путиным ядерного оружия против Украины – маловероятно: глава Bellingcat объяснил почему

01:11

Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье

01:03

Сожгли море орков с техникой: под Харьковом ВСУ уничтожили колонну РФВидео

00:51

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

"Сирийский мясник" устроит ад в Украине: подробности о новом командующем РФВидео

00:25

Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

10 апреля, воскресенье
23:59

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавшихВидео

23:38

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

23:28

Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в ВоронежеВидео

23:11

В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

23:08

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:52

Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФВидео

22:50

"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

22:45

Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена АффлекаВидео

Реклама
22:27

ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцевВидео

21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под СеверодонецкомВидео

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

18:19

Шестое чувство не подводит: названы знаки с самой сильной интуицией

Реклама
18:17

Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогдамнение

17:54

В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членствоВидео

17:25

Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаВидео

17:22

Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

17:16

ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажемВидео

17:09

"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинкуВидео

16:47

Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митингВидео

16:38

"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантовВидео

16:31

Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасностиВидео

16:22

"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять