УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

10 апреля 2022, 23:38

В МИД заверили, что Украина уверена в своей победе и не считает, сколько времени это займет.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с РФ / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что готов вести переговоры с россиянами, если это поможет предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске.

"Очень трудно даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают или оправдывают все эти зверства и военные преступления, причинившие Украине ужасный ущерб. Но если переговоры с россиянами помогут мне предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске, я должен воспользоваться такой возможностью. Что бы я ни чувствовал, если у меня есть возможность спасти человеческую жизнь, село, город от разрушения, я воспользуюсь этой возможностью", - отметил Кулеба в эфире программы NBCnews в воскресенье, 10 апреля.

Кулеба также заявил, что Украина уверена в своей победе и не считает, сколько времени это займет.

"Что бы Россия ни планировала делать, у нас есть своя стратегия, основанная на уверенности, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории. Время важно, но мы не считаем, сколько времени это займет", - сказал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
военная агрессия РФ Дмитрий Кулеба
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недруговГороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов "Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами""Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами" Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезниПервый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердцеКрасивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердце Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом
Поддержите Главред

Последние новости

23:59

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавших

23:38

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

23:28

Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в ВоронежеВидео

23:11

В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

23:08

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
22:52

Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФВидео

22:50

"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

22:45

Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена АффлекаВидео

22:27

ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцевВидео

21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под СеверодонецкомВидео

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

Реклама
19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

18:19

Шестое чувство не подводит: названы знаки с самой сильной интуицией

18:17

Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогдамнение

17:54

В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членствоВидео

17:25

Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаВидео

17:22

Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

17:16

ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажемВидео

17:09

"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинкуВидео

16:47

Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митингВидео

16:38

"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантовВидео

16:31

Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасностиВидео

16:22

"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

16:11

Даже после поражения в войне с Украиной фашизм из России не исчезнетмнение

16:09

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев

Реклама
15:51

Как избавиться от запаха в ванной – 5 эффективных способов

15:49

Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в УкраинеВидео

15:47

Украине предложили купить 100 немецких самоходных гаубиц – СМИВидео

15:43

Трое братьев в Буче спасли два десятка стариков: один спасал людей даже после убийства оккупантамиВидео

15:21

В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и областьВидео

15:08

Россия хочет захватить Мариуполь до 9 мая - АрестовичВидео

15:08

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, который летел атаковать Николаев

15:02

"Битву за Донбасс начнут в 3-4 утра": Гайдай рассказал о жутком сценарии оккупантовВидео

14:56

Бойцы ВСУ впервые ударили из ПЗРК Starstreak и уничтожили два БПЛА оккупантов РФВидео

14:55

В Сети возмутились отъезду Бабкина за границу в разгар войны в Украине: жена музыканта ответила хейтерам

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять