Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с РФ / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что готов вести переговоры с россиянами, если это поможет предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске.

"Очень трудно даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают или оправдывают все эти зверства и военные преступления, причинившие Украине ужасный ущерб. Но если переговоры с россиянами помогут мне предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске, я должен воспользоваться такой возможностью. Что бы я ни чувствовал, если у меня есть возможность спасти человеческую жизнь, село, город от разрушения, я воспользуюсь этой возможностью", - отметил Кулеба в эфире программы NBCnews в воскресенье, 10 апреля.

Кулеба также заявил, что Украина уверена в своей победе и не считает, сколько времени это займет.

"Что бы Россия ни планировала делать, у нас есть своя стратегия, основанная на уверенности, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории. Время важно, но мы не считаем, сколько времени это займет", - сказал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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