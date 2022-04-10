В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

В Харьковской области после обстрелов врага погибли 10 мирных жителей

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram поделился подробностями очередных атак российских оккупантов против мирных жителей региона.

Глава области констатировал продолжение атак на мирное население. За день враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок", – заявил Синегубов.

Он также добавил, что горячей точкой Харьковщины остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков армии РФ.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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