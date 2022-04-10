В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

Горячей точкой Харьковщины остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков армии РФ.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram поделился подробностями очередных атак российских оккупантов против мирных жителей региона.
Глава области констатировал продолжение атак на мирное население. За день враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.
"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок", – заявил Синегубов.
Он также добавил, что горячей точкой Харьковщины остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков армии РФ.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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