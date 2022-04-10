УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

10 апреля 2022, 21:29

Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

Шмыгаль
Кабмин выделил деньги на восстановление Украины / УНИАН

Кабмин выделил миллиард гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Премьер также заявил, что средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

Миллиард гривен разделили между четырьмя областями:

  • Киевская – 400 млн;
  • Черниговская – 250 млн;
  • Сумская – 250 млн;
  • Житомирская – 100 млн.

"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – сообщил премьер-министр.

Областные военно-гражданские администрации станут распорядителем средств. Координировать процесс восстановления со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
война в Украине Кабмин военная агрессия РФ Денис Шмыгаль
Реклама
Популярное
Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – завистьГороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможностиГороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыНикому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни жены Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинамУдачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинам Зло и боль вернутся в Москву: астролог предрек России скорую расплату за войну в УкраинеЗло и боль вернутся в Москву: астролог предрек России скорую расплату за войну в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под Северодонецком

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

Реклама
20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

18:19

Шестое чувство не подводит: названы знаки с самой сильной интуицией

18:17

Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогдамнение

Реклама
17:54

В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членствоВидео

17:25

Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаВидео

17:22

Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

17:16

ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажемВидео

17:09

"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинкуВидео

17:09

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:47

Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митингВидео

16:38

"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантовВидео

16:31

Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасностиВидео

16:22

"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

16:11

Даже после поражения в войне с Украиной фашизм из России не исчезнетмнение

16:09

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев

15:51

Как избавиться от запаха в ванной – 5 эффективных способов

15:49

Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в УкраинеВидео

15:47

Украине предложили купить 100 немецких самоходных гаубиц – СМИВидео

15:43

Трое братьев в Буче спасли два десятка стариков: один спасал людей даже после убийства оккупантамиВидео

15:21

В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и областьВидео

15:08

Россия хочет захватить Мариуполь до 9 мая - АрестовичВидео

15:08

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, который летел атаковать Николаев

15:02

"Битву за Донбасс начнут в 3-4 утра": Гайдай рассказал о жутком сценарии оккупантовВидео

Реклама
14:56

Бойцы ВСУ впервые ударили из ПЗРК Starstreak и уничтожили два БПЛА оккупантов РФВидео

14:55

В Сети возмутились отъезду Бабкина за границу в разгар войны в Украине: жена музыканта ответила хейтерам

14:44

"Такого даже наши свиньи есть не будут": фото "пайка" российских оккупантов шокировало украинцевВидео

14:30

Исчезнет с карты мира: эксперт объяснил, как РФ может распасться на ряд государств и когда это будетВидео

14:03

"Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами"

13:46

Успел только сказать "Слава Украине!": в Мариуполе окруженный оккупантами пограничник взорвал себяВидео

13:43

Независимость и условия Украины: Зеленский поставил России условие по миру между Киевом и МосквойВидео

13:43

Страна-людоед, или Россия готовит новую массовую резню в Украинемнение

13:40

РФ может попытаться вернуться в деоккупированные города: Зеленский назвал условиеВидео

13:33

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять