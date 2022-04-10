Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.
Кабмин выделил миллиард гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Премьер также заявил, что средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.
Миллиард гривен разделили между четырьмя областями:
- Киевская – 400 млн;
- Черниговская – 250 млн;
- Сумская – 250 млн;
- Житомирская – 100 млн.
"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – сообщил премьер-министр.
Областные военно-гражданские администрации станут распорядителем средств. Координировать процесс восстановления со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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