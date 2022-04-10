Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику

ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

Защитники Украины из Десантно-штурмовых войск умело уничтожают вражескую бронетехнику с помощью ракетных комплексов.

Видеокадры с результативным уничтожением российских оккупантов вместе с техникой показали в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Обратим внимание, что на кадрах запечатлены удачные выстрелы из ПТРК Стугна украинского производства.

При этом украинскими десантниками были поражены три вражеские цели.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задания, уничтожая российских оккупантов и их боевую технику", - говорится в подписи к видео.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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