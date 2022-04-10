Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику

На кадрах запечатлены удачные выстрелы из ПТРК Стугна украинского производства.
Защитники Украины из Десантно-штурмовых войск умело уничтожают вражескую бронетехнику с помощью ракетных комплексов.
Видеокадры с результативным уничтожением российских оккупантов вместе с техникой показали в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Обратим внимание, что на кадрах запечатлены удачные выстрелы из ПТРК Стугна украинского производства.
При этом украинскими десантниками были поражены три вражеские цели.
"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задания, уничтожая российских оккупантов и их боевую технику", - говорится в подписи к видео.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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